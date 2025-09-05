Cengiz Ünder'den Beşiktaş için büyük fedakarlık!

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Başarılı kanat oyuncusunun, bu transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapmayı göze aldığı öne sürüldü.

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder için ısrarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, sarı-lacivertlilere resmi teklifi sundu ve cevap bekliyor.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş formayı giymek için yıllık maaşında indirime gitmeye hazır olduğu aktarıldı. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi çok istediği biliniyor.

