Cengiz Ünder'den fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e 8 milyonluk tektaş! 2 hafta önce evlilik teklif etmişti

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Beşiktaşlı milli futbolcu Cengiz Ünder, iki hafta önce fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e evlilik teklifinde bulunmuştu. Yenigül, arkadaşlarıyla buluşup kutlama yaptı, onlara 8 milyon lira değerindeki tektaşını gösterdi.
Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e romantik bir evlenme teklifinde bulundu.
Bilge, önceki gün arkadaşlarıyla buluşup tebrikleri kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı ise göz kamaştırdı.
Cengiz Ünder'in bu tektaş için 8 milyon lira ödediği öğrenildi.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
14 Temmuz 1997, Balıkesir doğumlu olan Cengiz Ünder, sağ kanat pozisyonunda oynayan Türk millî futbolcu. Beşiktaş'ta forma giyiyor.
Futbola İzmir'de başlayan Ünder, Bucaspor ve Altınordu altyapılarında oynadı ve 2014'te profesyonel oldu.
İki sezon boyunca Altınordu ile 1. Lig'de mücadele ettikten sonra, 2016'da 700 bin Avro bonservis ücreti karşılığında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer oldu, sonraki satıştan pay ile bu ücret 4,8 milyon Avro oldu.
Burada bir sezon oynadı ve gösterdiği etkileyici performansla, 15 milyon Avro karşılığında Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.
2018'de Türkiye'de Yılın Futbolcusu seçilen Ünder, üç sezon boyunca aralıksız Roma forması giydi ve sonraki sezonlarda sırasıyla Leicester City ve Marsilya'ya kiralandı.
İlkinde FA Cup'ı kazandı. 2022'de 11,4 milyon Avro bonservis ücretiyle Marsilya'ya kalıcı olarak katıldı ve bir sezon sonra Fenerbahçe'ye 15 milyon Avroluk rekor bonservisle transfer oldu.
Şubat 2025'te MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye 1,2 milyon Avro ücretle kiralandı. Eylül 2025'te satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandı.
Uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil eden Ünder, ilk kez formasını giydiği 2016 yılından beri 50'den fazla karşılaşmada oynadı ve 16 gol attı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti, ancak sakatlıklar nedeniyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamadı.
BİLGE YENİGÜL KİMDİR?
Bilge Yenigül 1996'da İstanbul’da doğdu. Ünlü fenomen aslen Bursa’lı. Emine Örnek Anadolu Lisesi’nden derece ile mezun oldu.
Lisans eğitimini ise 2018 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı bölümünde tamamladı.
Lisans eğitimi sırasında Megastar Tarkan’ın Yolla isimli şarkısının klibinde yer aldı.
