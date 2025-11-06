Cengiz Ünder'den fenomen sevgilisi Bilge Yenigül'e 8 milyonluk tektaş! 2 hafta önce evlilik teklif etmişti

İki sezon boyunca Altınordu ile 1. Lig'de mücadele ettikten sonra, 2016'da 700 bin Avro bonservis ücreti karşılığında Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'e transfer oldu, sonraki satıştan pay ile bu ücret 4,8 milyon Avro oldu.