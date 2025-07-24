Cengiz Ünder'den Mourinho'ya övgü

Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli ekibin Portekiz kampında Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Portekiz'deki kampın güzel geçtiğini vurgulayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Güzel bir birlikteliğimiz var. Ben de tekrardan buraya döndüğüm için çok mutluyum. Antrenmanlarda sıkı çalışıyoruz, hazırlık maçlarında kazanma alışkanlığını elde ederek gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de iyi sonuçlar almak istiyoruz. Futbolcular için sezon başı çok önemlidir. Bu dönemi ne kadar iyi geçirirsek o kadar hazır durumda oluruz. Ben de kendi açımızdan iyi çalıştığımızı ve sahaya yansıttığımıza inanıyorum. Bunu da iyi bir şekilde lige ve Şampiyonlar Ligi’ne yansıtırsak çok çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR İÇİN YAZ AYLARININ DA ARTIK YOĞUN GEÇTİĞİNİ AKTARAN CENGİZ, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"5-6 günden sonra herkes antrenman yapmaya başlıyor. Buraya geldiğimiz zaman hazır durumda olmak zorundayız, aksi taktirde sezon boyunca bu bizi çok zorluyor. Ben de sezon başından beri kendimi iyi hazırlıyorum. Sahaya çıktığımız zaman sahada en iyimi vermek istiyorum. Kendi açımdan çok iyi gidiyor, mücadeleci bir isim olarak kendimi bu konuda daha iyi görüyorum. İlerleyen zamanlarda da sık sık oynadığım zaman bunu sahaya da yansıtacağımı düşünüyorum."

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK AYRI BİR GURUR."

Sarı-lacivertli futbolcu, takımdaki arkadaşlık ortamının iyi olduğunu belirterek, yeni transferlerin çabuk uyum sağladıklarını aktardı.

Takım kimyası ve aile ortamı hakkında da konuşan Cengiz Ünder, "Takımla ilişkilerim çok iyi. Yıllardır tanıdığım arkadaşlarımla Fenerbahçe'de oynamak ayrı bir gurur. İyi bir ortamımız var, mutluyuz. Bir arada olmaktan dolayı her zaman keyif alıyoruz. Allah inşallah birlikteliğimizi bozmaz ve bütün Fenerbahçeliler olarak her zaman hep birlikte oluruz. Tarık genç milli takımdan beraber oynadığım bir arkadaşımdı. Jhon da çok sıcak kanlı bir çocuk, pozitif enerjisi var. Archie de aynı şekilde hemen takıma adapte oldular. Onlar adına mutluyum, umarım bizim için iyi şeyler yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

"HOCAMIZ İKİLİ İLİŞKİLERDE OYUNCULARI ANLAYAN BİRİSİ."

Cengiz Ünder, teknik direktör Jose Mourinho'nun ikili ilişkilerde oyuncuları anladığını ifade etti.

Çok tecrübeli bir teknik direktörle çalıştıklarının altını çizen Cengiz, "Bizim onun tecrübelerinden faydalanmamız gerekiyor. Sürekli saha içerisinde birebir konuşmalar yapıyor, bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki de bu oyuncular için çok büyük bir artı ve motivasyon kaynağı. Bütün oyuncu grubu olarak hocamızla ilişkimiz güzel, hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca hocamız, 'Sen her yerde oynarsın, her yere koyuyorum seni' dedi. Ben de 'Nereye koyarsanız orada oynarım' dedim. Hücum bölgesinin her yerinde oynayabilirim, kendimi buna hazırladım artık." şeklinde görüş belirtti.