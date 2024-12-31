Cengiz Ünder’e büyük şok Teklifini reddettiler

Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan ve devre arasında ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fransa'dan transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Cengiz Ünder, menajerler tarafından Nantes'a önerildi. Nantes'ın ise 27 yaşındaki futbolcunun transferi için gelen bu öneriyi kabul etmediği belirtildi.



Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile anılmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta şans bulan Cengiz Ünder, takımına skor katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.