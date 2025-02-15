Cengiz Ünder’e sürpriz talip çıktı: Kabul ederse çok uzaklara gidecek

Kaynak: Play Spor
Cengiz Ünder’e sürpriz talip çıktı: Kabul ederse çok uzaklara gidecek

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların başında gelen Cengiz Ünder’e sürpriz talip çıktı. Tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmesi durumunda çok uzaklara gidecek.

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder gelen tekliflere rağmen bir takımla anlaşamadı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve bazı Rus kulüpleri ile görüşse de anlaşma zemini oluşmadı.

Play Spor'da yer alan habere göre, Cengiz Ünder’e sürpriz bir talip çıktı. Buna göre, ABD ligi MLS’ten bir kulüp sarı lacivertlilere resmi teklifini iletti. Cengiz, teklifi kabul etmesi durumunda hemen ABD’ye gidebilir çünkü ülkede transfer sezonu açık durumda.

Fenerbahçe’ye yüksek bonservis bedeli ile gelmesine rağmen beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder çıktığı 42 maçta 9 ol atarken 3 asist yaptı.

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