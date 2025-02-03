Cengiz Ünder’e yeni talip çıktı: Bugün imza attırmak istiyorlar

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Cengiz Ünder’e yeni talip çıktı: Bugün imza attırmak istiyorlar

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimlerden Cengiz Ünder’e yeni talip çıktı. Fransız ekibi transferi bu akşama kadar bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Cengiz Ünder’e yeni talip çıktı. 27 yaşındaki oyuncuya Fransız ekiplerinden Lens talip oldu.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Lens transferi bu akşama kadar bitirmeyi hedefliyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Marsilya’dan 15 milyon euro bedelle Fenerbahçe’ye gelen Cengiz Ünder beklentilerin altında kaldı. Sezon başından bu yana 8 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu gol ya da asist katkısı veremedi.

Cengiz Ünder bir süre önce Beşiktaş ile görüşse de anlaşma sağlanamadı. Siyah beyazlıların hamlesi taraftarların tepkisini çekmişti.

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