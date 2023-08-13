Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği Cengiz Ünder'in maliyetini KAP'a bildirdi.

Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder'in maliyetini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam Transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "

REKOR KIRILDI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla bonservis ödenen oyuncu oldu.

Daha önce Daniel Guiza, 14 milyon Euro karşılığında yapılan transferle ilk sırada bulunuyordu

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Şener Üşümezsoy stres yüklü fayların nereye doğru hareket ettiğini açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Son Haberler
Hakkari'de yeni köstebek türleri keşfedildi Güncel
Hakkari'de yeni köstebek türleri keşfedildi
İsmail Kartal kararını verdi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının 11'i belli oldu Spor
İsmail Kartal kararını verdi. Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçının 11'i belli oldu
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ittifak kararını açıkladı Siyaset
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ittifak kararını açıkladı
Mustafa Er: Sadece topa sahip olmak yetmiyor Spor
Mustafa Er: Sadece topa sahip olmak yetmiyor
Papa'dan siyasetçilere sığınmacı çağrısı. "Akdeniz'deki ölümleri engelleyin" Dünya
Papa'dan siyasetçilere sığınmacı çağrısı. "Akdeniz'deki ölümleri engelleyin"
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu. Yeni tarife bu gece yürürlüğe giriyor Güncel
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu. Yeni tarife bu gece yürürlüğe giriyor