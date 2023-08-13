Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu

Fenerbahçe, Ligue 1 ekibi Marsilya'dan transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder'in maliyetini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam Transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "

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Cengiz Ünder, Fenerbahçe kulüp tarihinde en fazla bonservis ödenen oyuncu oldu.

Daha önce Daniel Guiza, 14 milyon Euro karşılığında yapılan transferle ilk sırada bulunuyordu