Cengiz Ünder’in yeni takımı belli oldu: Çok uzaklara gidecek

Düzenleme: Kaynak: Play Spor
Cengiz Ünder’in yeni takımı belli oldu: Çok uzaklara gidecek

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncuların başında gelen Cengiz Ünder’e sürpriz talip çıktı. Tecrübeli futbolcu çok uzaklara gidecek.

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder gelen tekliflere rağmen bir takımla anlaşamadı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve bazı Rus kulüpleri ile görüşse de anlaşma zemini oluşmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı. ABD takımı, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.

Anlaşmaya göre Los Angeles FC, Cengiz Ünder için 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Maaş ise 2 kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacak. MLS ekibinin Ünder için öncelikli bir satın alma hakkı olacak.

6 aylık kiralık kalan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Türk oyuncu, vizesinin çıkmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak.

Bu sezon 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 252 dakika süre alabildi.

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