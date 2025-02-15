Cengiz Ünder’in yeni takımı belli oldu: Çok uzaklara gidecek

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder gelen tekliflere rağmen bir takımla anlaşamadı. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş ve bazı Rus kulüpleri ile görüşse de anlaşma zemini oluşmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, MLS ekiplerinden Los Angeles FC ile anlaştı. ABD takımı, Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmaya oldukça yakın.



Anlaşmaya göre Los Angeles FC, Cengiz Ünder için 1.2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Maaş ise 2 kulüp tarafından ortak olarak paylaşılacak. MLS ekibinin Ünder için öncelikli bir satın alma hakkı olacak.



6 aylık kiralık kalan oyuncu için zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Türk oyuncu, vizesinin çıkmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak.

ÖZEL | Cengiz Ünder'in LAFC'ye transferinin detayları ????



• 1.2 milyon euro kiralama bedeli

• İki kulüp maaşı ortak ödeyecek.

• LAFC'nin öncelikli satın alma hakkı var

• Yarım dönem kiralık

• Zorunlu satın alma yok

• Cengiz vizesi çıkınca sağlık kontrolü için ABD'ye uçacak — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 15, 2025

Bu sezon 9 maçta forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 252 dakika süre alabildi.