Cenk-Aboubakar işbirliği devam ediyor. Fark 3 oldu

Beşiktaş, Kasımpaşa'da golleri atmaya devam ediyor. Aboubakar durumu 3-0'a getirdi.

Cenk-Aboubakar işbirliği devam ediyor. Fark 3 oldu

Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile skoru 3-0 yaptı.

49. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Aboubakar, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Cenk Tosun ve Aboubakar, Kasımpaşa karşısında 1 gol 1 asistle oynayarak yıldızlaştı.

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