Cenk-Aboubakar işbirliği devam ediyor. Fark 3 oldu

Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile skoru 3-0 yaptı.
49. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Aboubakar, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.
Cenk Tosun ve Aboubakar, Kasımpaşa karşısında 1 gol 1 asistle oynayarak yıldızlaştı.
Beşiktaş, Kasımpaşa'da golleri atmaya devam ediyor. Aboubakar durumu 3-0'a getirdi.
Beşiktaş, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar ile skoru 3-0 yaptı.
49. dakikada Cenk Tosun'un asistinde Aboubakar, güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı.
Cenk Tosun ve Aboubakar, Kasımpaşa karşısında 1 gol 1 asistle oynayarak yıldızlaştı.