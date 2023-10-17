Cenk Ergün: Icardi Lautaro Martinez'den iyi

Editör: Hamza Özalkuş

Cenk Ergün'ün La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportaj şu şekilde;

''ICARDI, LAUTARO MARTINEZ'DEN İYİ''

''Türkiye'de insanların en favori oyuncusu Mauro Icardi. Bana göre bir fenomen. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri gördüğüm en iyi oyunculardan biri. Golü görmüyor, hissediyor. Sadece safkan forvetler bu özelliğie sahiptir. İtalya'da hepiniz Icardi'den daha düşük bir gol ortalamasına sahip Lautaro için çıldırıyorsunuz. Icardi'nin oynadığı Inter, daha düşük seviyede bir kadroya sahipti üstelik. Bu yüzden herkese Icardi'nin en iyisi olduğunu söylüyorum. Saha dışındaki tavırları da çok iyi. Güzel bir ailesi olan iyi bir çocuk. İzinli olduğu günlerin tamamını ailesiyle geçiriyor. Birlikte İstanbul'u geziyorlar. Wanda da fırsat buldukça İstanbul'da camileri geziyor.''

''ZANIOLO GİBİ FUTBOLCU GÖRMEDİM''

''Daha önce Zaniolo yaşında olup da spor salonunda bu kadar çok zaman geçiren bir futbolcu hiç görmemiştim. Genellikle yaş aldıkça ağırlıklara daha çok, koşulara daha az zaman ayırırsınız. Zaniolo ise tam tersini yaptı. Bize geldiğinde çok iyi antrenman yaptı. Roma'dan sonra kendini affettirmek istedi. Belki bize geri dönecek ama bana Premier Lig'de oynamayı daha çok istediği izlenimini verdi.''

İTALYANCA ÖĞRENME ANISI

''Liseden sonra Bursa'daki FIAT fabrikalarını yönetmek için Agnelli Ailesi ile işbirliği yapan Koç Üniversitesi'nden burs kazanmayı başardım. Tam da bu nedenle İtalya öğrenmeye ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya karar verdim. Erasmus ile Siena'da geçirdiğim dönem sayesinde Nomadi'nin şarkılarını dinleyerek ve La Gazzetta dello Sport okuyarak İtalyanca öğrendim.''

''MANCINI İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR AMA...''

"Bir limuzin şoförü! İyi bir teknik direktör ama her şeyi hemen hazır bulmak istiyor. Bizimle kupa kazandı ama farklı vizyonlarımız vardı. Gerçekten paraya bu kadar bağlı mı? Tercihleri onun adına konuşuyor. Ancak, bizde 6 ay kalsa bile ayrılırken herhangi bir tazminat istemedi."

''MERTENS MÜTEVAZI BİR SÜPERSTAR''

"Mütevazı bir süperstar. İstanbul'daki Napoli taraftarları, onu tekrar geri istiyor. Napoli için bir tür ikon. Sahada tamamen teknik direktörün emrinde. 36 yaşında ve Napoli formasıyla Maradona'nın rekorlarını kırdı. Buna rağmen hala kanatta oynamayı ve savunmaya destek vermeyi kabul ediyor."

''PRANDELLİ EN BÜYÜK TAKTİSYEN''

"Tanıdığım en büyük taktisyen. İkinci yarıda rakiplerin yaptığı tüm planları bir kağıda çizdi. Her türlü taktiği hemen okuyabiliyordu. Türk futbolunda fiziksel hazırlık konusunda devrim yapan kişidir."

''BALOTELLI İYİ BİR OYUNCU''

"Doğru takıma giden iyi bir oyuncu. Adana sıcak bir şehir, Türkiye'nin Napoli'si. Burada 'Adana'ya tatil yapmaya gidilmez' derler, kebaplar baharatlıdır, güneş kavurucudur ve gece hayatı en iyisidir. Yöneticiler bile orada işlerin böyle yürüdüğünü biliyor ve oyuncuların yaşam tarzlarını kabulleniyor."

JUVENTUS MAÇI

"Juventus'u kar üstünde yendiğimiz o Şampiyonlar Ligi maçı... O maçı, otel sayesinde kazanmıştık. İki kaptan maçı ertelemeye kadar verdiğin hemen tüm takım için oda ayırttım. Juventus ise bunun yerine stadyumda saatlerce beklemek zorunda kaldı ve maça çok daha az dinlenmiş şekilde çıktı.''