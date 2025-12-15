Bundesliga ekibi Köln'de kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar, kariyeriyle ilgili A Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'YE DÖNME PLANIM YOK'

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirten Cenk Özkaçar, "Avrupa'da 6. yılım. Mutluyum ve her şey yolunda. Çalışmaya devam ediyorum. Köln'de şu an mutluyum. Umarım burada kalıcı olurum. Türkiye'ye dönme gibi bir planım yok." diye konuştu.

'KOLN'DE GURBETÇİLER ÇOK YARDIMCI OLDU'

Ayrıca Köln'de adaptasyon sürecinin gurbetçi vatandaşlar sayesinde rahat geçtiğini ifade eden 25 yaşındaki stoper, 'Sağolsunlar şehre uyum sağlamamda bana çok yardımcı oldular.' dedi.