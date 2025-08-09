Cenk Özkaçar'ın yeni takımı belli oldu!

Kaynak: AA
Valencia'da forma giyen Cenk Özkaçar, sürpriz bir transfere imza attı. Başarılı oyuncu, Bundesliga ekibi Köln'e kiralık olarak katıldı.

Almanya Bundesliga ekibi Köln, İspanya'nın Valencia takımından Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Valencia'dan yapılan açıklamada "Türk defans oyuncusu, bu sezon Bundesliga ekibinde forma giyecek ve kiralama süresinin sonunda satın alma opsiyonu olacak," ifadeleri kullanıldı.

24 yaşındaki stoper, İspanyol ekibinde 46 maçta forma şansı buldu.

