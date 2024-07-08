Cenk Tosun Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığını açıkladı

A Milli Takım'ın, EURO 2024 kadrosunda yer alan Cenk Tosun, turnuvaya veda etmemizin ardından kafile ile birlikte İstanbul'a döndü.

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu, EKOL TV’ye verdiği röportajda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile tokalaşmayıp arkasından dolaştığı video hakkında açıklamalarda bulundu.

Sorulan “Bilinçli bir şey miydi, ne oldu o anda?” sorusuna Cenk Tosun, “Hayır, bilinçli bir şey değildi. Benim ondan bir dakika önce zaten başkan ile bir sohbetim olmuştu. O yüzden bir dakika sonra yine el vermemek için ben arkadan dolandım. Yanlış anlaşıldı. Ben öyle bir saygısızlık yapmam kimseye.” şeklinde cevap verdi.

Geleceği hakkında konuşan Cenk Tosun, “Turnuvanın (EURO2024) tadını çıkardım. Şimdi ailemle tatile bakacağım, tatilin tadını çıkaracağım. Ondan sonra kararımı vereceğim. Şu anda boşta bir oyuncuyum. Tabii ki Beşiktaş’ta kalmak isterim. Ama şu anda önce tatili düşüneceğim, ailemle tatile gideceğim.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.