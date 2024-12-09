Cenk Tosun, derbideki tepkiler sonrası ilk kez konuştu

Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş derbide konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, dev maçta eski futbolcuları Cenk Tosun'u protesto etmişti.

Milli futbolcu yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu. A Spor yorumcusu Kartal Yiğit, Cenk Tosun'la yaptığı konuşmayı aktardı.

Böyle bir tepkiyi beklemediğini belirten Cenk Tosun, "Tabii üzüldüm. Ben bu kulübe 30 milyon euroya yakın para kazandırmışım. Neler yapmışım bu kulüp için. Hiçbir zaman para konuşmamışım. Günü geldiğinde sakat sakat oynamışım. Karşılığı bu olmamalıydı. Yine de canları sağ olsun" dedi.

Beşiktaşlı taraftarlara kırgınlığı olmadığını kaydeden deneyimli forvet, "Aleyhte bir şey konuşursam bu bana yakışmaz. İleride Beşiktaşlılar beni anlayacaklar" ifadelerini kullandı.