Şenol Güneş'ten flaş Cenk Tosun açıklaması: Hiç istemem

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'la ilgili ABD'den transfer teklifi geldiği ileri sürülmüştü.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklama yaptı. Güneş şunları söyledi:

"Transfer konuşulduğu için yapılır diye bir şey yok. Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyene dur demem. Weghorst gibi. Biz göndermedik. Mutlu olmadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesi normal. Taraftar oynayanı, koşanı alkışlıyor, destekliyor"