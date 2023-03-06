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Şenol Güneş'ten flaş Cenk Tosun açıklaması: Hiç istemem

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'la ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 23:59
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Cenk Tosun gidiyor mu? Şenol Güneş açıkladı

Şenol Güneş'ten flaş Cenk Tosun açıklaması: Hiç istemem
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'la ilgili ABD'den transfer teklifi geldiği ileri sürülmüştü.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklama yaptı. Güneş şunları söyledi:

"Transfer konuşulduğu için yapılır diye bir şey yok. Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı. Gitmesini istemem ama gitmek isteyene dur demem. Weghorst gibi. Biz göndermedik. Mutlu olmadığı zaman mutlu olacağı yere gitmesi normal. Taraftar oynayanı, koşanı alkışlıyor, destekliyor" 

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