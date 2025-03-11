Cenk Tosun Japonya’ya gidecek mi? Transferde flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cenk Tosun Japonya’ya gidecek mi? Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun’un Japonya’ya transferi gündeme geldi. Tecrübeli oyuncu ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de forma şansını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Cenk Tosun, Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

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Haberin detayında Urawa Red Diamonds'ın Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptığı
Japon ekibi ile anlaşan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini beklediği ve kulüpler arasındaki resmi temasların sürdüğü belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.

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