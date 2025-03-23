Cenk Tosun Japonya’ya gitmek için gün sayıyor: Yeni takımı ile sözleşme imzaladı

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Cenk Tosun Japonya’ya gitmek için gün sayıyor: Yeni takımı ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun yeni takımına gitmek için gün sayıyor. Japon ekibi ile anlaşan tecrübeli oyuncu çalışma izninin çıkması sonrası İstanbul’dan ayrılacak.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği süreleri bulamadı. Bir süredir Urawa Red Diamonds ile temasta olan deneyimli futbolcu, İstanbul'dan ayrılmak için artık saatleri sayıyor.

Urawa Red Diamonds ile her konuda anlaşan Cenk Tosun, Japon ekibine resmi imzayı da attı.

Cenk Tosun'un çalışma izninin yarın çıkacağı ve deneyimli golcünün Japonya'ya gideceği öğrenildi.

Bu sezon 17 maçta forma giyen Cenk Tosun sadece 283 dakika sahada kalabildi. 33 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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