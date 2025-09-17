Cenk Tosun: "Rakip oyuncuya sordum 'Elime çarptı' dedi"

Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Cenk Tosun uzatma dakikalarında yaşanan penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili konuştu.

Oyuna sonradan girerek En Nesyri'nin golünde asist yapan Cenk Tosun maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakem VAR'ı dinlerken, kendi aramızda konuşuyorduk. Rakip takımdan bir futbolcuya 'çarptı mı' dedim, 'Elime çarptı ağabey' dedi. Penaltı noktasına gittim topu alıp. Ben atacaktım penaltıyı. Soyunma odasında baktım, el baya açık. Net bir penaltımız yendiği ortada. Top yön de değiştiriyor. El vücutla birleşik pozisyonda da değil. Şaşırdım. Üzgünüz. Lig büyük maraton. En kısa zamanda atlatıp hafta sonu oynayacağımız maça odaklanmak istiyoruz. Üzgünüz ancak buradan da kalkmayı biliriz." ifadelerini kullandı.