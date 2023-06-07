Cenk Tosun sedyeyle oyundan çıktı. Gözyaşlarını tutamadı

Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlandı.
Kendini oyun alanın dışına bırakan Cenk Tosun, gözyaşlarına hakim olamadı.
90+3'te Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.
Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, maçın son dakikalarında sakatlandı ve gözyaşları içinde oyundan alındı.
Beşiktaş'ın milli golcüsü Cenk Tosun, Konyaspor ile oynanan mücadelede sakatlandı.
Kendini oyun alanın dışına bırakan Cenk Tosun, gözyaşlarına hakim olamadı.
90+3'te Cenk Tosun, yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.