Devre arasın için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncuya gelecek olan tekliflere sıcak bakacak olan sarı-lacivertlilere iyi bir haber geldi.

CENK TOSUN İÇİN SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre: Cenk Tosun'a, Süper Lig'den 3 talip çıktı. 34 yaşındaki golcüyü, Antalyaspor, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 mücadelede toplam 72 dakika şans bulurken, 1 asist yapmayı başardı.