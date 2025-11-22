Devre arasın için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli oyuncuya gelecek olan tekliflere sıcak bakacak olan sarı-lacivertlilere iyi bir haber geldi.

Cenk Tosun'a Süper Lig'den 3 talip! - Resim : 2

CENK TOSUN İÇİN SÜPER LİG EKİPLERİ SIRAYA GİRDİ

Takvim'de yer alan habere göre: Cenk Tosun'a, Süper Lig'den 3 talip çıktı. 34 yaşındaki golcüyü, Antalyaspor, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 mücadelede toplam 72 dakika şans bulurken, 1 asist yapmayı başardı.

