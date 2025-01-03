Cenk Tosun’a sürpriz talip çıktı. İşte verdiği yanıt

Fenerbahçe’nin forveti Cenk Tosun’un neredeyse hiç forma giyememesi dikkat çekerken ortaya çıkan bir gelişme dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, Teknik Direktör Mourinho’dan forma şansı beklerken sürpriz bir teklif geldi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK’nın Cenk Tosun’a teklif verdiği öğrenildi. Ancak tecrübeli oyuncu verdiği yanıtta söz konusu teklifi reddetti.

Tecrübeli golcü, daha çok çalışarak Fenerbahçe’de forma şansı bulmak istiyor. Tecrübeli oyuncunun devre arasında antrenman temposunu artırarak hocası Mourinho’nun gözüne girmeye çalıştığı gelen haberler arasında yer alıyor.