Cenk Tosun’a sürpriz talip çıktı! Kimsenin tahmin edemeyeceği ülkeye gidecek

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun’un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Tecrübeli oyuncuya ara transferde Süper Lig’den talipler çıksa da Fenerbahçe’de kalma kararı aldı.

Çıkan son haberlere göre Cenk Tosun’a sürpriz talip çıktı.

Japonya'dan Urawa Red Diamonds, Cenk Tosun ile ilgileniyor. Sky'da yer alan habere göre, Japon ekibinin 33 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve taraflar arasında görüşmeler olduğu belirtildi.



Cenk Tosun'un Japonya'ya transferi için şu anda mali engellerin aşılması gerektiği ifade edildi.



Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta süre bulan Cenk Tosun, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.