﻿Cenk Tosun: Weghorst'la iyi anlaşıyoruz, sıra Galatasaray'da

Beşiktaş'ın 5-2 kazandığı Ümraniyespor maçında biri penaltıdan 2 gol atan Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun, şunları söyledi:

"Hocamız Şenol Güneş'le iyi bir başlangıç yaptık. Kazandık ama yaptığımız hatalar da vardı. Bu nedenle rakibe çok pozisyon verdik.

Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Şimdi sırada Galatasaray var. Önümüzde zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız.

Uzun süre sonra ilk 11'de başladım. Yorgunum ama güzel bir yorgunluk bu. 2 gol attım. Daha önemlisi kazandık. Weghorst ile iyi anlaşıyoruz"