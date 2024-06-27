Cenk Tosun’un galibiyeti Azerbaycan askerlerini sevindirdi

EURO 2024 F Grubu'nun heyecan verici son karşılaşmasında, Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hamburg'daki mücadelede Çekya'ya karşı üstünlük sağlayarak 2-1'lik skorla galip geldi ve son 16'ya adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, bu başarılı sonuçla bir sonraki rauntta Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin kritik anlarında Hakan Çalhanoğlu 51. dakikada fileleri havalandırırken, Cenk Tosun maçın son anlarında attığı golle Türkiye'yi zaferine taşıdı. Tosun'un maçı belirleyen golü, Türkiye genelinde büyük bir sevinçle karşılandı. Bu önemli maç, Azerbaycan'da da büyük bir ilgiyle izlendi ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askerler, Türkiye'nin zafer golüyle büyük bir mutluluk yaşadı.

"CAN AZERBAYCAN'DAN TAM DESTEK"

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan askerlerinin yaşadığı mutluluk dolu anların fotoğraflarını resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Yapılan paylaşımda, "Can Azerbaycan'dan Bizim Çocuklar'a tam destek!" ifadesine yer verilerek, kardeş ülke Azerbaycan'a destek mesajı güçlü bir şekilde iletilmiş oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun'un galibiyeti getiren golüne işte böyle sevindi. Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ'ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz"

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, EURO 2024'TE SON 16 TURUNDA

Almanya'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Çekya karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Maçın heyecan dolu son anlarında Türkiye'nin kazandığı gol, Azerbaycan askerlerini büyük bir sevince boğdu. Bu kritik 2-1'lik zaferle Türkiye, grubunda ikinci olarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.