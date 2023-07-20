Cennet hurması zayıflatır mı

Cennet hurması, mucizevi bir meye olarak tanınır. Peki, Cennet hurmasının zayıflamaya yararı var mı? Diyetisyen Oya Neva Demirkol ayrıntıları paylaştı…

Cennet hurması zayıflatır mı

LİF DEPOSU

Lifli yiyecekler bağırsak çalıştırıcı oldukları için metabolizmayı hızlandırır. Erken doymayı sağlar. Tokluk hissinin daha uzun süreler hissedilmesine neden olur. 100 gramında 3,6 gr lif içeriği ile lif açısından zengin gıdalar arasında yer alır.

YAĞLARI ERİTİYOR

Diyetisyen Berrin Yiğit, mucizevi hurmanın kilo vermeye etkilerini açıkladı. Yiğit, “Hebrew Üniversitesi araştırma grubu tarafından yapılan bilimsel çalışmada kolesterolden yüksek ve düşük diyetle beslenen iki fare grubu incelemeye alınıyor. Bu gruplardan biri aynı zamanda taze hurmasıyla da besleniyor. Kan yağının yükselmesi beklenirken hurma ile beslenen gruptakilerin kan yağları beklenilenin çok altına indiği gözlenmiştir.” diye konuştu.

ARA ÖĞÜN DE DE TÜKETİLMELİ

Diyetisyen Oya Neva Demirkol Trabzon hurmasının zayıflamaya nasıl etki ettiğini anlattı. Bu meyvenin kilo vermek isteyenler trafından rahatlıkla tüketilebileceğine dikkat çeken Diyetisyen Demirkol, “Cennet hurmasının sadece 1 adeti 57 kaloridir. Daha uzun süre tok kalmak isteyenler protein açısından zengin bir besinle tüketebilir. Örneğin 1 kase yoğurdun içine taze hurma, tarçın ve yulaf ekleyerek hem tatlı ihtiyacınızı bastırıp hem de tokluk süresini uzatabilirsiniz.” önerisinde bulundu

C VİTAMİNİ İÇERİĞİ ZAYIFLATIR

Günlük C vitamini ihtiyacınızın %10’u karşılar. C vitamini yağ yakımını uyaran ve tetikleyen bir vitamin türüdür. Yapılan araştırmalarda kilo problemi yaşayan insanların çoğunda C vitamini eksikliği gözlenmiştir. C vitamini düşüklüğünde genellikle yağ bel çevresinde toplanır. 100 gram Trabzon hurmasında 66 mg C vitamini bulunmaktadır. Neredeyse bir portakal kadar içinde vitamin barındırır.

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