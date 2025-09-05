Cennet hurmasında büyük tehlike! Kritik uyarı yapıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Türkiye'de cennet hurmasının önemli üretim merkezlerinden Adana'da ziraat mühendisleri, üreticileri Akdeniz meyve sineği konusunda uyardı.

Birçok üründe olduğu gibi cennet hurması Akdeniz bölgesinde Hatay, Mersin ve Antalya'da da birçok bahçede üretiliyor. Narenciyeyi geçen kış zirai donun vurması ardından da aşırı sıcaklar nedeniyle yanık oluşturması her sezon mücadele edilen Akdeniz meyve sineğinin yoğunlaşmasına neden olabileceği bildirildi. Özellikle yere dökülen, yanıkla birlikte çürüyen meyvelerin sineklere besin kaynağı olduğu belirtildi. Cennet hurmasının olgunlaşmaya başladığı bugünlerde Kozan ilçesinde bahçeleri gezen ziraat mühendisleri üreticileri bilgilendirdi.

2-003.jpg

Bu yıl sert çekirdekli meyvelerde zararın görüldüğünü ancak cennet hurmasında sorun olmadığına değinen Ziraat Mühendisi Barış Kurtaran, eylül ayında yerdeki meyvelerin temizlenmesiyle riskin azaldığını söyledi. Kurtaran, aşırı sıcaklara rağmen ürünlerde rekolte kaybı beklemediklerini söyledi.

3-001.jpg

"YARALANMIŞ VE YUMUŞAMIŞ MEYVELER İDEAL ORTAM OLUŞTURUR"

Üreticilere uyarıda bulunan Kurtaran, "Zirai uygulamalar yapıldı, fakat meyveler büyüdüğü için tekrar yanma görülebiliyor. Rojo Brilliant çeşidi sert yapısı nedeniyle bu aylarda Akdeniz meyve sineğine karşı daha dayanıklı. Ancak Trabzon hurması daha yumuşak olduğu için sinek zararına açık. Güneş yanıkları sorun teşkil etmez, fakat yaralanmış ve yumuşamış meyveler Akdeniz meyve sineği için ideal ortam oluşturur.

4.jpg

Çok hızlı üreyen bu zararlıyla mücadele çok önemli Öncelikle kültürel mücadele olmalı yani yere dökülen ve yumuşayan meyveler toplanıp imha edilmeli. Biyoteknik mücadele yöntemi olarak mutlaka tuzak kullanılmalı. Duruma göre kimyasal mücadele yöntemi de uygulanmalı. İkinci önemli sorun da yaz aylarının çok beklenmedik şekilde sıcak geçmesinden dolayı güneş yanıklıkları oluştu. Koruyucu kaplama ilaçları iyi uygulayan bahçelerde hasar çok az oluştu. Ama hiç uygulama yapmayan geç yapan ya da doğru yapmayan bahçelerde çok ciddi güneş yanığına bağlı hasar oluştu" diye konuştu.

