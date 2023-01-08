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  • Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı

Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un Gökburun mevkiinde yapılması planlanan turistik tesisin inşaatı için Cengiz İnşaat’a verilen 60 yapı ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 00:12
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Cennet Koyu talana açılmıştı. Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi

Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediye Meclisi tarafından Cengiz İnşaat'ın Gökburun'da yapmayı planladığı turistik tesis için belediye tarafından verilen ‘yapı ruhsatının yeniden incelenmesi’ kararının ardından açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aras, "Değerli Bodrumlular.. 2013 yılında Özelleştirme idaresi tarafından CENGİZ İNŞAAT AŞ’ye satılmış bulunan Gölköy Mah. Gökburun Mevkii 306/1 parsel için 12/12 2022 tarihinde Belediyemizce verilmiş olan 60 adet yapı ruhsatı İPTAL edilmistir" dedi.

Aras'ın paylaşımı şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

Bodrum Belediye Meclisi Ocak ayı 1'inci meclis toplantısında, 12 Aralık’ta belediye tarafından verilen ruhsata ilişkin Gökburun'da Cengiz İnşaat'ın yapacağı turistik tesise verilen yapı ruhsatının ilgili kurumların itirazları takip edilerek, yasal koşulların oluşması halinde iptal edilmesi yönünde karar almıştı.

Belediyenin açıklamasında şunlar kaydedilmişti:

“Belediyemizin bugün gerçekleşen 2023 yılı ilk meclis toplantısında, Gölköy Mahallemizin Cennet Koy bölgesinde bulunan Gökburun Yarımadası’nın 678 bin metrekarelik bölümünde inşaata Başlayan Cengiz Holding Anonim Şirketi'ne belediyemiz tarafından verilen ruhsatın yeniden incelenmesi için meclisimiz, tavsiye kararı almıştır. Bu karar doğrultusunda, ruhsatın yasal dayanakları ile ilgili tüm itirazların incelemesi yapılacak ve inceleme süreci ile sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir. Bodrum’un menfaatleri doğrultusunda kayıtsız şartsız taraf olan belediyemiz, düzenlenen ruhsatın yasal dayanaklarını oluşturan karar ve izinleri veren kurumlara karşı yapılan yasal itirazları takip ederek, ruhsatın iptalini gerektiren yasal koşulların oluşması halinde gerekeni, tereddütsüz yapacaktır"

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Ateş oğlu 08.01.2023
8.01.2023 00:26
Ne oldu cengiz cennet koyu ve bodrumlular senden kurtuldu ha birde analar kurtuldu oraları ne için talan edecektin pek sanmıyorum para için olsun  
 
Vatandaş
8.01.2023 00:21
Ben doymuyorum.. Ben doymuyorum bakışları….  
 
Cengizci
8.01.2023 00:20
Mehmet cengiz hala turkiyede kalma niyetindeyse akp gidici gorunmuyor.  
 
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