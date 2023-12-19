MasterChef All Star’ın geçtiğimiz hafta yarışmacılar Bursa’da yarıştı. Bursa’ya özgü yöresel yemekler yapan yarışmacıların tarifleri MasterChef All Star sonrası tarifler merak konusu oldu. Peki, cennet künkü nasıl yapılır? Cennet künkü tatlısı tarifi için malzemeler neler?

İşte Bursa cennet künkü tatlısı tarifi…

BURSA CENNET KÜNKÜ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

Hamur için:

- 1 adet yumurta

- 50 gr. yoğurt

- 40 ml Ayçiçek yağı

- Karbonat

- Tuz

- 250 gr. un

Şerbet için:

- 1 litre su

- 1 kg şeker

- ½ limon suyu

BURSA CENNET KÜNKÜ TATLISI NASIL YAPILIR?

Cennet künkü tatlısı şerbeti için şeker ve su bir tencerede kaynatılır, limon suyu eklenerek kaynatmaya devam edilir. 10 dakika sonra altı kapatılarak soğumaya bırakılır.

Hamur için olan bütün malzemeler bir kapta karıştırılarak hamur kıvamına getirilir. Hamur bezelere ayrılır ve üstü kapatılarak yarım saat dinlendirilir.

Bir tavada kızartmak için yağ kızdırın. Hamur bezeleri açılır ve uzunlamasına şeritler kesilir. Çatalın etrafına spiral şeklinde sarılır. Kızgın yağda çatalla birlikte döndürerek kızartılır.

Kızaran hamur soğuk şerbete atılır.