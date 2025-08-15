‘Cennetin Çocukları’ dizisi geliyor

TRT 1’in yeni sezon dizilerinden olan ‘Cennetin Çocukları’nın ilk tanıtımı yayınlandı.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz ve Yurdaer Okur’un yer aldığı dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Son derece etkileyici bir tanıtım izledik. İsmail Hacıoğlu, yine oyunculuğuyla mest edeceğe benziyor. Yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Soner Caner oturuyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer, Münire Apaydın, Bihter Dinçel, Eda Akalın, Ali Gözüşirin, Evliya Aykan, Eren Hacısalihoğlu, Birand Tunca, Ecem Çalhan bulunuyor.

Dizide, sokaklarda yetişmiş azılı bir mafya üyesinin sokaklardan sıcak bir yuvaya uzanan değişim yolculuğu anlatılacak.

Burcu Güneş’ten ‘Neresindeyiz Aşkın’

Türk Pop Müziği’nin en güçlü ve etkileyici seslerinden Burcu Güneş, yeni şarkısı ‘Neresindeyiz Aşkın-Söyle’yi Güneş Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Burcu Güneş’e ait şarkının düzenlemesini Turaç Berkay Özer yapmış. Şarkıya Mehmet Can Damatoğlu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Hareketli dans-pop tınıları ile yüksek enerjili şarkı, yazın favori şarkılarından biri olacağa benziyor.

Burcu Güneş, kendine has yorumuyla yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledin.

‘Kardeş Takımı 3’ün çekimleri tamamlandı

Çocukların ve ailelerin büyük ilgiyle takip ettiği ‘Kardeş Takımı’ serisi, yepyeni bir macerayla beyazperdeye dönüyor. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye imzalı serinin üçüncü ve son filmi, izleyicileri hem tanıdık kahramanlarla buluşturacak hem de yeni sürprizlerle şaşırtacak.

Yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu, Elif Dede’nin kaleme aldığı ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’un çekimleri tamamlandı. Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel ve Berat Efe Parlar, serinin üçüncü ve son filmi için bir kez daha bir araya geldi.

Takım ruhu, cesaret ve bağlılık gibi değerleri merkeze alan ‘Kardeş Takımı 3: Zamanda Yolculuk’, sevimli bir ajan ailesinin sürükleyici hikâyesini sinema salonlarına taşıyacak. Bol kahkaha, aksiyon ve unutulmaz sahnelerle dolu final filmi, büyülü bir dünyanın kapısını aralayacak.