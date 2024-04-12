Cennetten bir köşe. Bilin bakalım burası neresi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu doğal güzellik, özellikle Galeriç Subasar Ormanı'nda açan su papatyalarıyla göz kamaştırıyor. Samsun'da bulunan bu kuş cenneti her yıl olduğu gibi bu yıl da doğaseverleri ve fotoğrafçıları kendine çekiyor.

İstanbul'dan gelen Fikret Can, Kızılırmak Deltası'nı ve özellikle su papatyalarını görmek için geldiğini belirtiyor. Buranın Türkiye'nin en iyi leylek popülasyonuna sahip olduğunu vurgulayan Can, hayvanların koruma altında olmasının önemine dikkat çekiyor. İstanbul'dan gelen Belgin İnce ise buraya gelerek Kızılırmak Deltası'nın doğal güzelliklerini keşfetmenin heyecanını yaşıyor. İnce, suyun içinde bu kadar güzel çiçeklerin olacağını hiç düşünmediğini ifade ediyor.

Fotoğraf sanatçısı Hasan Aktürk ise yıllardır Kızılırmak Deltası'nda fotoğraf çektiğini ve her yıl bu muhteşem çiçeklenme olayına hayranlıkla tanıklık ettiğini söylüyor. Aktürk, bu çiçeklerin sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayıp birçok canlıya da ev sahipliği yaptığını belirtiyor.

Ankara'dan gelen Tülin Yazıcıoğlu ise burayı cennetten bir köşe olarak nitelendiriyor ve daha önce hiçbir yerde bu kadar büyüleyici bir güzellik görmediğini söylüyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, her yıl binlerce ziyaretçiye eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.