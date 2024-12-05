Cep telefonu alacaklar dikkat! 20 bin TL'ye yükseltildi

BDDK tarafından duyurulan 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı Kurul Kararı'na göre, taksitli cep telefonu alımında üst sınır yükseltildi.

BDDK, tüketici kredileri ile cep telefonu alımında yenilenmiş ürün niteliğinde olan/olmayan cep telefonları ayrımına giderek 12 ay vade ile cep telefonu alımında üst sınır 12 bin liradan 20 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

20 bin liranın üzerindeki cep telefonu alanlar ise en fazla 3 taksit yaptırabilecek.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARI

Yenilenmiş cep telefonlarında ise sınır ürün niteliğindeki cep telefonlarnı alanlar için 12 ay vade sınırı 25 bin lira olacak. 25 bin liranın üzerindeki Yenilenmiş cep telefonu alanlar için vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.



BDDK cep telefonlarının kredi kartlarıyla alımında değişik yapmadı.

BDDK’dan yapılan açıklamada, “Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı yirmi bin Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlenmesine, işyerinin, 22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğinde olması kaydıyla, bahse konu yönetmelik kapsamında “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise, fiyatı yirmi beş bin Türk Lirası ve altında olanlar için on iki ay, fiyatı yirmi beş bin Türk Lirası üzerinde olanlar için üç ay olarak belirlenmesine, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.