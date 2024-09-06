Cep telefonu beyin kanseri yapıyor mu? DSÖ açıkladı! Şaşırtan sonuç ortaya çıktı

Uzun süredir tartışılan bu konuda, mobil cihazlardan yayılan radyasyonun insanlar üzerindeki potansiyel etkileri endişeye neden oluyordu.

DSÖ'nün 2011 yılında radyasyonu "potansiyel kanserojen" olarak sınıflandırması, bu endişeleri daha da pekiştirmişti. Ancak, yeni araştırmalar cep telefonlarının beyin kanseri riskine dair herhangi bir artışa yol açmadığını gösterdi.

1994 yılından itibaren yapılan düzinelerce çalışmayı içeren son inceleme, cep telefonlarını yoğun bir şekilde kullanan kişilerde bile kanser oranlarında artış olmadığını gösterdi.

Çalışmanın başyazarı Ken Karipidis, cep telefonlarının kullanımının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekerek, bu bulguların "çok güven verici" olduğunu ifade etti. Karipidis, Avustralya Radyasyon ve Nükleer Koruma Kurumu’ndan uzman bir isim olarak, beyin kanseri vakalarının artmadığını belirtti ve bu bulgunun cep telefonlarının sağlık üzerindeki etkilerine yönelik endişeleri önemli ölçüde yatıştırdığını ekledi.

Radyasyonun Sağlık Üzerindeki Etkileri Uzmanlar, beyin ve tükürük bezi kanserleri ile lösemi gibi hastalıklar arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemek için radyo dalgalarına maruz kalmanın etkilerini inceledi. Bu inceleme, cep telefonlarının yanı sıra televizyonlar ve bebek telsizleri gibi cihazlardan yayılan radyo dalgalarının potansiyel sağlık risklerini de araştırdı. Çalışma, radyo dalgalarının sağlık üzerindeki etkilerine dair önemli veriler sunarken, kablosuz teknolojinin kullanımı ile kanser vakalarındaki artış arasında bir bağlantı olmadığını ortaya koydu.

Kapsamlı İnceleme ve Sonuçlar 1994-2022 yılları arasında yapılan 63 çalışmayı değerlendiren araştırma, Avustralya hükümeti dahil olmak üzere 10 ülkeden 11 bilim insanı tarafından yürütüldü. Bulgular, cep telefonu kullanımının giderek artmasına rağmen, beyin kanseri ve diğer sağlık sorunlarının yaygınlığında bir artış olmadığını gösterdi. Özellikle uzun süreli cep telefonu kullanıcıları arasında bile kanser riskinde kayda değer bir artış gözlenmedi.

Önceki Araştırmalardaki Hatalar Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu ise, önceki çalışmalardaki hatalara dikkat çekiyor. DSÖ ve diğer uluslararası sağlık otoriteleri, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun sağlığa olumsuz etkilerine dair kesin bir kanıt olmadığını belirtmiş, ancak daha fazla araştırma yapılmasının önemine vurgu yapmıştı. Ken Karipidis ise önceki araştırmaların bazı yanlışlar içerdiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün kablosuz radyasyonun etkilerine dair yeni değerlendirmesinin gelecek yılın ilk çeyreğinde yayınlanması bekleniyor.