Cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Özel İletişim Vergisi’ne büyük zam. Bakanlık açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tebliğ kararına göre Özel İletişim Vergisi, yüzde 43.93 oranında tekrardan değerleme oranında yükseltilerek 570 TL olarak belirlendi.

Tebliğ'e göre Özel İletişim Vergisi yeniden değerleme oranında artırılarak yeni yılda 570 TL olarak uygulacak.

Tebliğ'de, "27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:574) ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2025 tarihinden itibaren 570,00 TL olarak uygulanacaktır" denildi.