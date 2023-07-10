KDV artışıyla çeşitli ürünlere gelen zamların arasında cep telefonu tarifeleri de yer alıyor. Peki, cep telefonu tarifelerine zam mı geldi? Cep telefonu konuşma paketleri ne kadar oldu?

CEP TELEFONU TARİFELERİNE ZAM MI GELDİ?

Turkcell kullanıcılarına yaptığı uyarıda yüzde 18’den 20’ye yükseltilen KDV oranlarının fiyatlara yansıyacağı bilgisini paylaştı.

Yapılan uyarıda “7 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda KDV’ye tabi teslim ve hizmetler için uygulanan yüzde 18’lik vergi oranı yüzde 20 olarak, yüzde 8’lik vergi oranı ise yüzde 10 olarak güncellenmiştir.

Bu değişiklik, kararın yürürlüğe girdiği 10 Temmuz itibari ile mevcut paket tutarınıza yansıtılacaktır” denildi.

KDV ZAMMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Buna göre, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Özel olarak ayrı bir vergi oranı belirtilmemiş olan ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları yüzde 20 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.