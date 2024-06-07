Cep telefonunun neden olduğu hastalıklar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Cep telefonları, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak bu cihazların aşırı kullanımı, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün araştırmalarına göre, sürekli cep telefonu kullanımı beyin tümörü riskini artırabilir.

Bu riskin nedeni, cep telefonlarının yaydığı radyo frekansındaki elektromanyetik alanlar.

Göz Rahatsızlıkları ve Cep Telefonları

Göz sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri bulunan cep telefonları, mavi ışık yaydıkları için göz rahatsızlıklarına neden olabilir.

Uzun süreli kullanım, gözlerin daha az kırpılmasına ve dolayısıyla daha kuru olmasına sebep olur, bu da bulanık görme ve baş ağrıları gibi sorunlara yol açabilir.

Fiziksel Aktivite Eksikliği ve Obezite

Cep telefonu bağımlılığı, fiziksel aktivite eksikliğine ve özellikle çocuklar ve gençler arasında obeziteye neden olabilir.

Uzmanlar, kişinin zamanının çoğunu oturarak ve elleri cep telefonunda geçirmesinin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

Kübital Tünel Sendromu ve 'Metin Pençesi'

Dr. İlknur Can, cep telefonu kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkan 'metin pençesi' ve 'cep telefonu dirseği' gibi rahatsızlıkların, sürekli oyun oynama, kaydırma ve mesajlaşmadan kaynaklanan tüm parmak krampları ve kas ağrısı olduğunu ifade etti.

Bu durumlar, ulnar sinirin sıkışması sonucu elde uyuşma veya ağrı gibi belirtilerle kendini gösterdi.

Cep telefonlarının aşırı kullanımı, sağlık üzerinde çeşitli olumsuz etkilere sahip olabilir.

Uzmanlar, bu tür belirtileri yaşayan bireylerin dikkatli olmalarını ve gerekirse tıbbi yardım almalarını önermekte.