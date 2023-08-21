Cep telefonuyla çekip, görüntüleri emniyete bildirdi. Cumhurbaşkanına hakaret eden kadın tutuklandı

İHA'nın haberine göre; Antalya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunan N.D.'yi cep telefonuyla kayda alan kadın, bir yandan da tepki gösterdi. Şikayet üzerine gözaltına alınan N.D., tutuklandı.

Kadının hakaret anları, bir kafede cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kafede hakaret skandalı

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıllardır Antalya’da yaşayan ve seyyar satıcılık yapan 56 yaşındaki N.D., bir kafede otururken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözler sarf etti. Bu anlar, kafedeki bir müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, N.D.'nin Erdoğan’a küfürler ettiği ve “Benim ülkemde senin gibi insanlar yaşamaz” dediği duyuldu.

Polis ekipleri müdahale etti

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, N.D.'yi gözaltına aldı. İfade işlemleri için emniyete götürülen N.D., Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, N.D.'nin tutuklanmasına karar verdi. N.D., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.