Cep telefonuyla Koronavirüs testi olur mu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatma Demirkaya
Cep telefonuyla Koronavirüs testi olur mu
ABD’deki bilim insanları, PCR testleriyle benzer doğrulukta sonuçlar sunan yeni bir Covid-9 testi geliştirdi.

“smaRT-LAMP” adı verilen bu test, bir akıllı telefon ve özel bir test kiti kullanılarak yapılıyor ve maliyeti yaklaşık 7 dolar.

Testin kullanımı basit. Tükürük örneği bir kaba konuluyor, ardından viral RNA’yı tespit etmek için reaktif bir solüsyon ekleniyor ve numune LED ışıklı bir kutuyla kapatılıyor. Akıllı telefonun kamerası, renk değişimlerini analiz ederek Covid-9 varlığını belirleyebiliyor.

Testin avantajlarından biri, evde veya kırsal gibi test imkanlarının sınırlı olduğu yerlerde kolaylıkla kullanılabilmesi. Ancak, şu anda yalnızca Samsung Galaxy S9 gibi belirli telefon modelleriyle uyumlu olduğu ve araştırmanın sınırlı bir katılımcı grubu üzerinde yapıldığı belirtiliyor.

Araştırmacılar, smaRT-LAMP’nin yeni Covid-9 varyantlarını tanımlamada da etkili olabileceğini ifade ediyorlar. Bu testin, özellikle evde kullanım için uygun olması ve geniş erişim sağlaması bekleniyor.

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