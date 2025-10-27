

Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile araç alım satımında yeni dönem başlıyor.

Teklif, Meclis'te yasalaşması halinde ikinci el araç satışlarında satış / devir bedeli üzerinden binde 2 (0,2 %) oranında bir harç alınacak.

Bu harç tutarı 1.000 TL’den az olamayacak şekilde belirlendi.





‘’VATANDAŞ ARTIK OTOMOBİLİ RÜYASINDA BİLE GÖREMİYOR’’

Konuyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çeken Vergi uzmanı Ozan Bingöl yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün ikinci el bir otomobil alıp/satsanız toplamda 2.139 lira tescil ücreti, darphane payı, noter masrafı ve KDV ödemek durumundaydınız.

Bu torba yasa ile birlikte artık bu tutara ilave binde 2 oranında da harç ödeyeceksiniz. Torba yasa kanunlaştıktan sonra, iki milyon liralık ikinci el bir otomobil alıp/satsanız bu 2.139 liraya ilave olarak artık 4.000 lira da harç ödeyeceksiniz.

Vatandaş artık otomobili rüyasında bile göremiyor bari motosiklet alayım dese, oransal açıdan diğer işlemlerin neredeyse beş katı daha fazla harç ödemek durumunda kalacak!

Şimdi soruyorum adalet bunun neresinde?