Cep yakan fiyatlar nedeniyle kışlık alamayan vatandaş çareyi böyle buldu. Yüzde 90 kar ediyorlar. Vatandaşı bu hale getirenler utansın

Kış kapıya dayandı. Kışlık kıyafet alamayan vatandaş ise çareyi 2.el kıyafetlere yönelmekte buldu. İkinci el ürünleri alan vatandaşlar, onları tamir ettirerek kullanıyor.

“100 TL’YE AYAKKABISINI KURTARIYOR”

Geçen seneye göre ayakkabı tamirinin yoğun olduğunu belirten bir esnaf, "Bir ayakkabı bin TL ise, bize 100 TL verip ayakkabısını kurtarmış olacak. Ayakkabı tamir ettirirken bile insanlar tasarrufa kaçıyor" dedi.

“700-800 LİRADAN BAŞLIYOR”

Zeytinburnu'nda dar gelirlilerin alışveriş yaptığı küçük bir dükkanda kazak fiyatları 240-420 TL arasında, montlar ise 500-990 TL arasında değişiyor. Bakırköy'de lüks olmayan bir mağazada, montların fiyatı 3000 TL'den kazakların fiyatı 900 TL'den başlıyor. En ucuz deri bir ayakkabının ortalama fiyatı ise 700-800 TL'den başlıyor.