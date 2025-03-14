Cephanelik gibi eğlence mekanının sahibi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce İlkadım ilçesinde alkollü bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda tavan arasına zulalanmış ve çelik kasaya konulmuş 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyon dahilinde iş yeri sahibi S.C.D. (27) ile çalışanlar M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) gözaltına alındı. 5 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, tavan arasında çanta içinde zulalanmış otomatik tabancayla ilgili iş yeri sahibi S.C.D. "vahim nitelikte silah bulundurmak" suçundan KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.