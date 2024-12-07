Cephanelik gibi otomobil

Kaynak: İHA

Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için yaptığı çalışmada yakaladığı bir otomobilin arka tamponunda ve ön konsol boşluğunda 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede KOM ekipleri, M.Ş.A'ın kente çok sayıda ruhsatsız silah getirdiğini belirledi.

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Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu. Şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polis araçta yaptığı arama çalışmasında arka tampona ve ön konsol boşluğuna zulalanmış vaziyette toplamda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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