Cephede can, yüreğinde vatan taşıdı: Şehidimiz Özkan Özkanlı’yı rahmetle uğurluyoruz

AKSARAY / METİN KURT

Henüz genç yaşında, vatan uğruna can veren kahraman evladımız, sadece cephedeki mücadelesiyle değil, yüreğindeki vatan sevgisi ve insanlık örneğiyle de unutulmaz bir iz bıraktı. Görevde olduğu dönemde aldığı maaşla yetim bir öğrencinin eğitim masraflarını üstlenen Özkanlı, milletine savaşarak değil, yaşarken de umut olarak hizmet etti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray İl Başkanı Burhanettin Karataş, şu ifadeleri kullandı:

"Özkan evladımız sadece cephede değil, yüreğinde de koca bir vatan taşıyordu. Görevdeyken aldığı maaştan yetim bir öğrencinin bursunu karşılayarak, cephede savaşırken bile milletine umut oluyordu. Milliyetçilik lafla değil, Özkan evladımız gibi yürekle, fedakârlıkla yaşanır. Bu aziz şehir, senin gibi hemşehrilerini asla unutmayacak."

Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve necip milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhun şad, mekânın cennet olsun kahraman hemşehrimiz."

Türk milleti, tarih boyunca nice kahramanlar yetiştirdi. Ancak bazı isimler vardır ki, fedakârlığı, cesareti ve vicdanı ile çağları aşar. Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, o isimlerden biridir. Aksaray, onun adını gönüllere yazdı.

Şehidimizin naaşı, düzenlenecek askeri törenle memleketi Aksaray’da toprağa verilecek.

Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun.