Ukrayna, Pokrovsk bölgesindeki durumu güçlendirmek amacıyla yeni kurulan 157. mekanize tugayı cepheye gönderdi. Ancak bu tugay, 155. mekanize tugay gibi ciddi sorunlarla karşılaştı. Forbes dergisinin haberine göre, 157. tugay, ilk çatışmalarda personelinin %40'ını kaybetti. Cephedeki askerlerin bazıları, siperlerini terk ederek geri çekildi. Bu durum karşısında, askeri yönetim bazı bölük ve taburları deneyimli birliklerle birleştirdi.

Tugaydaki sorunların başında yetersiz eğitim geliyor. Tugayın bir mensubu, cepheye gönderilmeden önce tanksavar füze sistemleri eğitimi alması gerektiğini ancak bu eğitimin yerine doğrudan cepheye sürüldüklerini ifade etti. Bir diğer asker ise bazı arkadaşlarının eğitimsizlik nedeniyle silahlarını teslim ederek görevi reddettiklerini belirtti.

KOMUTAN VE AİLELERİN TEPKİSİ

Tugay komutanı Albay Petro Çub, bireysel eğitimlerin tamamlandığını ancak kolektif eğitim için yeterli zaman verilmediğini söyledi. Yüksek kayıp iddialarını reddetse de, moral bozukluğu ve personelin sık sık başka birliklere aktarılmasının büyük sorunlara yol açtığını kabul etti. Çub'a göre, tugayın tamamı mobilize edilmiş sivillerden oluştuğu için deneyim eksikliği, operasyonlarda aksamalara neden oldu.

Bir askerin eşinin, Hromadske portalına yaptığı açıklamada, eşinin gerekli eğitimi almadan en tehlikeli bölgelerden Pokrovsk'a gönderildiğini söylemesi, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Tugayda, eksik ekipmanlar ve kötü koşullar dikkat çekerken, bazı askerlerin cepheye terliklerle gitmek zorunda kaldığı bile iddia edildi.

EĞİTİMSİZLİK VE MORAL PROBLEMLERİ

157. tugay, 2023-2024 yıllarında oluşturulan sekiz yeni tugaydan biri. Forbes raporlarına göre, bu tugaylar diğerlerine göre daha büyük yapıya sahip olsa da komutanlarının deneyimsizliği, modern zırhlı araç eksikliği ve düşük moral, operasyonel başarıyı olumsuz etkiliyor. 155. tugayın yaşadığı sorunların bir benzeri, 157. tugayda da tekrarlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaşanan kriz sonrası yeni tugayların oluşturulmasını askıya aldı. Genelkurmay Başkanlığı ise bu tugayların sorunlarını araştırmak üzere özel bir ekip görevlendirdi. Çalışmalar şu anda 156. tugayda devam ediyor.