Çerçioğlu AKP’ye katıldı, kürsüde böyle konuştu: Yargılanmaktan korkmadım

Ankara kulislerinde günlerdir konuşulan iddia gerçek oldu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. AKP’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü için düzenlenen törene katılan Çerçioğlu yeni rozetini taktı.

AKP’ye katıldıktan sonra kürsüden ilk kez konuşan Çerçioğlu, dikkat çeken sözler söyledi. Yargılanmaktan korkmadığını ifade eden Çerçioğlu “Alnım ak, başım dik” dedi.

Çerçioğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Önceden Aydın'a nasıl hizmet ettiysem, bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim.

Bugün hakkımda iddialar varsa buyursunlar açıklasınlar. Yargılanmaktan korkmadım. Alnım ak, başım dik! Yaşadığım sorunları siyasi ahlâk açısından uygun bulmuyorum ama gerekirse açıklarım. Benim tek derdim var ülkeme ve Aydın'a hizmet etmek. Bundan sonra sizlerle, Sayın Cumhurbaşkanımın himayesinde hizmet etmeye devam edeceğim.

Sayın Cumhurbaşkanım, Aydın ili birinci derece deprem bölgesi. Bundan sonra sizin desteğiyle kentsel dönüşüm seferberliği başlatmak istiyorum, şimdiden hayırlı uğurlu olsun!"

ÇARPICI İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Çerçioğlu'nun son günlerde partisinden istifa ederek AKP'ye katılacağı konuşuluyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ve CHP'den Çerçioğlu'na sert tepkiler gelmişti. Çerçioğlu'na, AKP'ye katılması durumunda "aile şirketini kurtarma sözü verildiği" belirtilmişti. Öte yandan İBB soruşturmasına dayanak olan gösterilen Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında da adı Çerçioğlu'nun adının geçmesi üzerine "şantaj yapıldığı" öne sürülmüştü.