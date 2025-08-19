Çerçioğlu'ndan Özgür Özel'e suç duyurusu

CHP'den istifa edip, AKP’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, Aydın’da dün düzenlenen mitingde Çerçioğlu’nun AKP’ye katılması ile ilgili şunları söylemişti:

"Ey Erdoğan sen benim belediye başkanlarıma onlarca cilt cilt iddianameler hazırlatırken biz teslim olmadık. Ama sen kazanamadığın bir belediyeyi almak için hakkında 3 klasör dosya hazırlattığın birisinin yakasına rozet takmaya tenezzül ettin, tamahkarsın, acizsin, zavallısın! CHP siyaseti cesurdur, dürüsttür. AKP'nin bugünkü siyaseti acizidir, zavallıdır."

Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesi büyük tepki çekmişti. Öte yandan söz konusu hamlenin nedeni konusunda kulislerde farklı iddialar konuşuluyor.