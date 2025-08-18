Çerçioğlu’nun AKP’ye gidişinin gerçek nedeni ortaya çıktı: CHP’li eski yönetici açıkladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AKP’ye geçmesi gündemdeki yerini koruyor. Kararın nedeni ile ilgili kulislerde farklı iddialar dolaşırken Çerçioğlu ise net bir açıklama yapmazken zorda kalırsa asın nedeni söyleyeceğinin altını çizdi.

Kulislerde dolaşan bir iddiaya göre Çerçioğlu’nun ayrılık kararının arkasında CHP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile yaşadıklarının olduğu belirtiliyor. Bazı AKP’liler, Tezcan’ın ‘imar ile ilgili talepleri’ olduğunu iddia etti.

Söz konusu iddianın odağındaki Tezcan, Silivri’de tutuklu olan Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada Çerçioğlu’nun neden AKP’ye geçtiği ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Altaylı’nın YouTube kanalında paylaştığı bilgiye göre Tezcan, Çerçioğlu’nu ilk defa 2022 yılında adaylık başvurusu yapmak için geldiğinde gördüğünü söyledi. CHP’li Tezcan, Çerçioğlu’nun CHP’nin eski Genel Başkanları Deniz Baykal ve Kemal Kılıçdaroğlu’ndan hep destek gördüğünün altını çizerek, “Çok kontrolcüydü; her şeyi kendi belirler, ilçeleri, ildeki parti yönetimini kendi oluşturmak isterdi. Öyle ki tüm başkanlarla kavga etti. Hep sorun yaşadı” dedi.

ÇERÇİOĞLU’NUN HEP YÖNETİMİ İLE ARASI NEDEN AÇILDI?

CHP’li Bülent Tezcan, Çerçioğlu’nun parti yönetimi ile arasının açılması konusunda çarpıcı sözler söyledi. Tezcan, Çerioğlu’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmak istediğini belirterek şunları söyledi:

“Aslında sorun, Çerçioğlu’nun İzmir Büyükşehir adayı olma arzusu ile başladı. Kendisi İzmir adayı olursa Aydın’ı kim alır diye sorduk kendisine. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Güner’in adını verdi. Biz de Aydın’da bir anket yaptık ve Ömer Güner’in Aydın’ı rahatça alabileceğini gördük. Çerçioğlu da bir anket yaptırmış, o da aynı sonuca ulaşmış. Fakat Özlem Çerçioğlu İzmir’e aday olamadı. İzmir, kendi içinden birini istedi. Bunun üzerine Çerçioğlu Aydın’a aday oldu ve kazandı. Ancak kendi yerine önerdiği ve geçinebildiği tek ilçe başkanı olan Ömer Güner’i kıskanmaya onunla geçinememeye başladı. Öyle ki, kampanya sırasında bilbordlarını söktürdü, ortak projeleri durdurdu. Hatta Kuşadası’nda İYİ Parti adayını destekledi alttan alta. Bazı plajları birlikte işletirdi Büyükşehir ve Kuşadası. Oralardan söktü attı.”

ÇERÇİOĞLU AKP’YE NEDEN GEÇTİ

Fatih Altaylı’yı cezaevinde ziyaret eden Tezcan, AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Çerçioğlu’nun kararının arkasındaki nedeni şu sözlerle anlattı:

“Birkaç ay önce Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde de Aziz İhsan Aktaş’ın işbirliği yaptığı ve bunlarla ilgili incelemeler olduğu bilgisi geldi. Kendisine soruldu, doğruydu.

Aziz İhsan Aktaş’la iş yapmıştı belediye. Tedirgindi. Bir şey yoksa tedirgin olmamasını söyledi parti. Gökan Zeybek gitti ‘Kendinden eminsen biz parti olarak arkanda dururuz, merak etme’ dedi.

Ancak panikledi. Muhtemeldir ki bir şey vardı. Sonra telefonlarını genel merkeze kapadı. İçerdeki arkadaşlara baskı yapmaya, partiden istifaya zorlamaya başladığını öğrendik. Kendisini milletvekili yapan, eski Aydın İl Başkanı’nın oğlunu bile partiden istifaya zorladı.”

Tezcan, kendisi ile ilgili iddiaların neden çıktığı konusunda ise “Geldi. Ne diyecekti? ‘Ben yolsuzluk yaptım, bunun hesabını vermemek için korktum AK Parti’ye geçtim’ diyecek hali yok. Açıklayabileceği tek bir şey olamaz. Partinin veya benim ondan hiçbir talebimiz olmadı, olamaz. İmar işi ise öyle imar meselesi demekle olmaz. Kimin işi, hangi oda, hangi parsel açıklasın. Öyle çamur atarak temize çıkamaz. Bizim çekinecek hiçbir şeyimiz yok” dedi.