Kaza, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 10.50’de TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Fırat Mert’in (49) kullandığı 35 ABL 662 plakalı otomobil ile Tolga Bayramoğlunun (26) yönetimindeki 34 KYM 62 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Ceren Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, otomobil sürücüsü Ali Fırat Mert ifadesinde, eşi ve çocuklarıyla Sapanca’ya gitmek üzere yola çıktığını, hızının 50 kilometre olduğunu ve çocuklarıyla birlikte olduğu için hızlı araç kullanmadığını söyledi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, motosiklet sürücüsü Tolga Bayramoğlunun 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, otomobil sürücüsü Ali Fırat Mert’in ise 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'27 YILLIK ŞOFÖRÜM, HAYATIMDA KAZA YAPMADIM'

Mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Mert, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Motorcunun hız tutkusu nedeniyle kazaya sebebiyet vermiştir. Ben sinyalimi yakarak şerit değiştirdim, etrafta araç yoktu. En arkadan gelerek aracıma vurdu. Ben 27 yıllık şoförüm, hayatım boyunca kaza yapmadım. 100 gündür cezaevindeyim diyerek tahliyesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanık Ali Fırat Mert’i 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Sürücü belgesinin ise 1 yıl süre ile geri alınmasına hükmeden mahkeme, sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulayarak adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti. Sanık Tolga Bayramoğlu ise, 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürücü belgesi 1 yıl süre ile geri alınan sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, kazanın oluş şekli aktarılırken, müşteki-şüpheli Tolga Bayramoğlunun Karayolları Trafik Kanunu’nun 56’ncı maddesinde düzenlenen “sürücünün geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmemesi kuralını ihlal ettiği belirtildi.

Şüpheli Ali Fırat Mert’in ise kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerlerinde 30 metre kala şerit değiştirme kuralını ihlal ettiği ifade edildi.

İddianamede, Bayramoğlu’nun kusurlu eylemi sonucu Ceren Yiğit’in ölümüne, Mert’in ise Yiğit’in ölümüne ve Bayramoğlu’nun yaralanmasına neden olduğuna dair değerlendirme yapıldı. Yiğit’in ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna yazı yazıldığı, raporda ölümün; genel beden travmasına bağlı kaburga, omurga, pelvis ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi