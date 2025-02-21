Çerikli Belediye Başkanı'nın "kar" yayını tebessüm ettirdi

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde gece saatlerinde yapan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Belde de ilk kez etkili olan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar da yoğun kar yağışı sırasında Yozgat Karayolu üzerinde aracıyla gezintiye çıktı. Başkan Çağlar, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla dikkat çekti. Yayın sırasında yaptığı samimi yorumlarla izleyenleri tebessüm ettirdi. Çağlar, zaman zaman da vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Delice Kaymakamlığı, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime tabi öğrenciler için 21 Şubat'ta eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Karla kaplanan yollarda ise küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor.