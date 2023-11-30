ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 / 00:01

İLAN

YENİ MAHALLE 151 ADA 13 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN A BLOK 6 NUMARALI DAİRENİN SATIŞI İŞİ İHALESİ







İstekliler ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri aşağıdaki adı ve unvanı yazılı adresten temin edebilirler.



İşin Niteliği: Çankırı ili Çerkeş ilçesi Yenimahalle 151 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan A blok 6 numaralı ve Karamuklu mahallesi 30 ada 140 parsel üzerinde bulunan 9 numaralı daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacak olan gayrimenkuller



S.No Mahalle Kat ada- B.Böl. Yüzölçüm Niteliği Tahmini Geçici Tem.

Parsel No m2 Bedel Bedel

1- Yeni mah. Kat 2 151/13 A/6 139,78 m2 Mesken 2.300.000,00 69.000,00





İhaleye ilişkin belgeler:



a-İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Usulü.

b-İhalenin Yapılacağı Yer: Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu.

c-İhale Tarihi:12/12/2023 Salı günü.

d-İhale Saati: 11:00

e-İhale Dökümanı: 500 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.



İsteklide aranan şartlar ve belgeler:

Nüfus Cüzdanı fotokopisi Adres Beyanı. İrtibat için telefon, fax numarası. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi. Geçici teminat makbuzu İhale dokümanının satın alındığına dair belge. Belediyemize Su, Emlak ve Kira borcu yoktur belgeleri.



Halkımıza ilanen duyurulur.

