ÇERKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLAN
YENİ MAHALLE 151 ADA 13 NOLU PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN A BLOK 6 NUMARALI DAİRENİN SATIŞI İŞİ İHALESİ
İstekliler ihaleye ilişkin bilgi ve belgeleri aşağıdaki adı ve unvanı yazılı adresten temin edebilirler.
İşin Niteliği: Çankırı ili Çerkeş ilçesi Yenimahalle 151 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan A blok 6 numaralı ve Karamuklu mahallesi 30 ada 140 parsel üzerinde bulunan 9 numaralı daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale ile satılacak olan gayrimenkuller
S.No Mahalle Kat ada- B.Böl. Yüzölçüm Niteliği Tahmini Geçici Tem.
Parsel No m2 Bedel Bedel
1- Yeni mah. Kat 2 151/13 A/6 139,78 m2 Mesken 2.300.000,00 69.000,00
İhaleye ilişkin belgeler:
a-İhale usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Usulü.
b-İhalenin Yapılacağı Yer: Çerkeş Belediyesi Toplantı Salonu.
c-İhale Tarihi:12/12/2023 Salı günü.
d-İhale Saati: 11:00
e-İhale Dökümanı: 500 TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınabilir.
İsteklide aranan şartlar ve belgeler:
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
- Adres Beyanı. İrtibat için telefon, fax numarası.
- İsteklinin Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi.
- Geçici teminat makbuzu
- İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
- Belediyemize Su, Emlak ve Kira borcu yoktur belgeleri.
Halkımıza ilanen duyurulur.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01941645