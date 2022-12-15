'Çerkes Cengiz'e silahlı saldırı 

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi.

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

ÇERKES CENGİZ KİMDİR?

Yaklaşık 5 sene önce kendisini suç örgütü lideri gibi tanıtarak korku saldığı iddia edilen "Çerkez Cengiz" tutuklanmıştı.

Türkiye ve Rusya'da ayrı suçlardan yargılandığı belirtilen 'Çerkes Cengiz' 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitmesiyle tanınmıştı ancak bu görüntülerin sonralarda kurgu olduğu belirtilmişti.(AA)